VIDEO. Face aux agressions sexuelles, l'Inde déconseille la jupe aux touristes

Comme tous les jours dans le centre de New Delhi, en Inde , les touristes de passage sont assaillis gentiment par des Indiens en quête de photos. Si vous avez la peau claire, les cheveux blonds, vous serez la star de la journée. Et parfois, ça peut surprendre. Ce jour-là, le short d'une touriste allemande est lui aussi une attraction. En Inde, traditionnellement, les jambes doivent être couvertes.

Des consignes jugées rétrogrades

Selon le ministre indien du Tourisme, les touristes ne devraient porter ni jupe, ni short, comme il l'a annoncé sur les télévisions locales. Ses services distribueront bientôt un guide dans ce sens dans les aéroports. Ces conseils ont comme objectif, selon lui, de lutter contre les crimes sexuels qui secouent le pays.

Pour les associations de défense des droits des femmes, ce sont plutôt les mentalités qu'il faut changer. Elle jugent les propos du ministre rétrogrades et "stupides". "Ce ne sont pas les vêtements des femmes qui posent problème, c'est la façon dont les femmes sont traitées comme des objets et prises pour cibles par les hommes, explique Ranjana Kumatri, directrice du Centre for social research. C'est devenu une habitude en Inde : ce sont les victimes qui sont coupables."

