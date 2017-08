Inde : un influent gourou sous les barreaux

Il vole dans les airs, escalade l'Himalaya à mains nues. Tout seul, il détruit une armée d'extra-terrestres. Il s'appelle Gurmeet Ram Rahim Singh, c'est l'un des gourous les plus connus en Inde. Sa secte serait soutenue par plus de 50 millions d'adeptes. "Quand une maison est sale, il faut la nettoyer et la repeindre. Quand un homme est rempli de pensées négatives, il faut nettoyer son âme. Il faut purifier son esprit", dicte-t-il par exemple.

Condamné à 20 ans de prison pour deux viols

Sobriété et bon goût, toujours modeste, doté de super pouvoirs, il affirme être la réincarnation de dieu sur Terre. Sauf que ce dieu-là vient d'être condamné à 20 ans de prison pour deux viols. Il est aussi poursuivi dans le cadre du meurtre d'un journaliste. Cette condamnation provoque la fureur de ses adeptes comme à Panchkula. Ces violences ont fait au moins 38 morts et plus de 200 blessés dans le nord de l'Inde. Jusqu'à présent, sa grande influence dans le pays le protégeait contre toutes les attaques, Mais aujourd'hui sa protection divine semble l'avoir lâché.