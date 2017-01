VIDEO. Inde : le chaos de la monnaie

Cela fait plusieurs semaines que la scène se répète tous les matins en Inde, à l'ouverture des banques. Les Indiens n'ont plus d'argent et viennent se battre pour tenter de récupérer quelques roupies. Le gouvernement a décidé d'annuler presque tous les billets en circulation, 90%, pour lutter contre les milliards non déclarés qui circulent un peu partout en sous-main et qui alimentent la corruption.

Proche du chaos

Tout le monde a été pris par surprise, le 8 novembre. Le Premier ministre indien apparaît dans la soirée sur tous les écrans de télévision. "Pour libérer le pays des démons de la corruption et de l'argent sale, aujourd'hui à minuit, les billets n'auront plus aucune valeur légale", avait alors déclaré Narendra Modi. Si la situation est proche du chaos dans les grandes villes, dans les campagnes la situation est encore pire. Ici au sud-est du New Delhi, il n'y a qu'une banque à des dizaines de kilomètres à la ronde. Les nouveaux billets de banque sont distribués au compte-gouttes.