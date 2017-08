VIDEO. Grèce : un incendie dévastateur aux portes d'Athènes

Des flammes gigantesques, à moins d'une heure de route d'Athènes. Un feu de forêt qui s'est déclaré dimanche 14 août dans le petit village de Kalamos, à une quarantaine de kilomètres de la capitale grecque, s'est étendu durant la nuit. Une dizaine de maisons ont été endommagées.

Des centaines d'habitants ont dû être évacués et ont passé la nuit sur la plage. Les occupants de deux camps de vacances ont dû quitter les lieux par mesure de précaution. De Kalamos, le feu a gagné le village voisin de Varnavas. On ignore à ce stade la cause de l'incendie.

Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés dimanche soir. Le dispositif a depuis été élargi : lundi, plus de 160 pompiers avec 68 véhicules d'intervention combattent les flammes, avec le soutien de deux hélicoptères et deux avions bombardier d'eau.