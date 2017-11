VIDEO. Grèce : des inondations font au moins 14 morts dans la grande banlieue d'Athènes

Des torrents de boue qui ont tout emporté sur leur passage. Après de violentes pluies, les localités de Nea Peramos et Mandra, situées à 30 km à l'ouest d'Athènes (Grèce), ont été frappées par des inondations. Des rivières en crue ont tout emporté sur leur passage, mercredi 15 novembre. Au moins 14 personnes ont trouvé la mort dans cette grande banlieue d'Athènes.

Les images filmées par des témoins du drame montrent des rues envahies par les eaux et la boue. Camion, bus et voitures ont été emportées. Les deux localités de Nea Peramos et Mandra, dans la région de l'Attique occidentale, ont été déclarées en "état d'urgence". Près de 200 pompiers ont été dépêchés sur la zone. Leurs services ont précisé avoir reçu plus de 600 appels à l'aide.

A Mandra, cinq personnes, deux femmes et trois hommes, ont été retrouvées mortes à leur domicile et dans des lieux inondés, rapportent les pompiers. Deux autres cadavres ont été retrouvés en mer. Trois personnes au moins sont portées disparues, toujours selon les pompiers. Et un nombre indéterminé de personnes ont été blessées.