L'Institut français à Athènes visé par deux attaques

L'Institut français à Athènes, symbole de la coopération et de l'action culturelle française en Grèce, a été visé dans la nuit de dimanche 26 février à lundi 27 février par deux attaques qui n'ont pas fait de victime, a annoncé lundi la police grecque.

Message de l'Ambassadeur après l'incendie survenu cette nuit à l'@efathenes et l'@ifagr https://t.co/Xny5Ckz88O — La France en Grèce (@FranceenGrece) February 27, 2017

Des jeunes gens masqués

A 4 heures du matin (2 heures GMT), des jeunes gens masqués ont lancé du liquide inflammable par-dessus la grille de l'Institut, causant des dégâts sur deux véhicules garés dans l'enceinte. Les pompiers ont pu éteindre le feu rapidement.

Une heure plus tard, toujours selon la police, une nouvelle attaque a eu lieu. Les attaquants ont brisé une fenêtre avant de lancer à nouveau un liquide inflammable, cette fois à l'intérieur du bâtiment, causant des dégâts mineurs dans l'entrée des bureaux.

La piste de jeunes anarchistes

La police a lancé une enquête, mais estime qu'il s'agit probablement d'une attaque des jeunes anarchistes qui s'en prennent régulièrement aux banques, aux distributeurs d'argent liquide et aux voitures de police. A l'aube ,dimanche, un groupe de jeunes gens masqués s'en était pris à une voiture de police, avec des cocktails molotov et des pierres.

Dans un communiqué, le ministère grec des Affaires étrangères a fermement condamné "cet acte criminel et insensé contre une institution qui est le symbole de l'amitié franco-grecque et de la contribution de la France à la vie culturelle et intellectuelle" en Grèce.