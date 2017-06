Grèce : la zone euro débloque 8,5 milliards d'euros d'aide, évitant une nouvelle crise

Le temps était compté. Les ministres des Finances de la zone euro se sont entendus sur le versement à la Grèce d'une nouvelle tranche de 8,5 milliards d'euros, ont-ils annoncés jeudi 15 juin. "Je suis heureux d'annoncer que nous avons conclu un accord sur tous les éléments", s'est félicité Jeroen Dijsselbloem, le président de l'Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances de la zone euro, à l'issue d'une réunion en présence de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde.

L'accord conclu jeudi soir ne faisait guère de doute étant donné l'optimisme unanime affiché avant la réunion. Il constitue un véritable soulagement pour la zone euro puisqu'il permet de relancer le troisième plan d'aide à Athènes, signé en juillet 2015 et d'un montant de 86 milliards d'euros. La mise en œuvre de ce plan patinait depuis des mois à cause de divergences entre des membres de la zone euro - essentiellement l'Allemagne - et le FMI.

La Grèce va pouvoir rembourser 7 milliards d'euros de créances

Le nouveau déboursement accordé à la Grèce lui permettra de rembourser in extremis plus de 7 milliards d'euros de créances dues en juillet, repoussant donc le risque d'une crise estivale. "Nous avons réussi a trouver un accord global qui va permettre à la Grèce de tourner la page d'une période si difficile", s'est immédiatement réjoui le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici.

De son côté, Christine Lagarde a immédiatement annoncé son intention de proposer à son institution de participer aux côtés de la zone euro à ce plan d'aide, mettant fin à des mois de désaccords sur cette question.