DIRECT. Regardez le discours d'Emmanuel Macron, en visite en Grèce, sur l’avenir de l’Europe

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron effectue, jeudi 7 septembre, une visite d’Etat de deux jours en Grèce. C’est depuis la colline du Pnyx, avec l’acropole en toile de fond, que le président français a choisi de prononcer un discours solennel, consacré au "nouveau projet européen" qu’il prône depuis son élection en mai dernier. Son discours est à voir en direct sur franceinfo.fr.

Là où la crise a commencé. "Où mieux qu'à Athènes, où la crise de la zone euro a éclaté, pouvait-on démarrer cette nouvelle phase ?", souligne t-on à l'Elysée. En effet, la Grèce affiche les signes d'un timide redressement avec un retour de la croissance, un retour d'investissements, et une légère décrue du chômage, même si celui-ci reste le plus élevé de la zone euro.

Une visite à forte dimension économique. Emmanuel Macron est accompagné du ministre de l'Economie Bruno Le Maire et d'une quarantaine de patrons de grands groupes français. La France, qui représente 10% des investissements étrangers directs en Grèce, ne veut pas laisser les opportunités qui s'ouvrent, avec la reprise économique, et le programme de privatisations, au bénéfice des seules entreprises chinoises et allemandes.