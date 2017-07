VIDEO. Allemagne : les manifestations anti-G20 se multiplient à Hambourg, à deux jours du sommet

franceinfo avec AFP et Reuters

Des artistes enduits d'argile ont manifesté lors d'un happening intitulé "1 000 figures", mercredi 5 juillet, dans les rues de Hambourg (Allemagne), contre le sommet du G20. La performance artistique montre des hommes et des femmes marchant lentement en silence. La ville de Hambourg accueille vendredi et samedi le sommet du G20 qui rassemblera notamment les présidents américain, Donald Trump, russe, Vladimir Poutine, et turc, Recep Tayyip Erdogan.

Cinq personnes ont été interpellées par la police dans la nuit de mardi à mercredi lors de rassemblements illégaux d'opposants. Quatre policiers et une femme de 50 ans, qui n'appartenait pas au groupe de protestataires, ont été légèrement blessés. Deux Français ont par ailleurs été brièvement arrêtés.

Voir la vidéo REUTERS

La ville attend 100 000 manifestants anti-G20

Les forces de l'ordre ont d'abord évacué des manifestants qui avaient installé un camp avec des tentes pour passer la nuit dans un parc du quartier d'Altona. Les organisateurs attendent sur plusieurs jours plus de 100 000 manifestants anti-G20, dont plusieurs milliers de militants d'extrême gauche prêts à en découdre, selon la police. Environ 20 000 policiers vont être déployés.