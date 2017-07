G20 : Donald Trump obtient un compromis sur le climat et le commerce

Les dirigeants des grandes puissances mondiales ont accordé à Donald Trump, samedi 8 juillet, des concessions sur les sujets très sensibles du commerce et du climat. Les membres du G20 ont dévoilé une déclaration finale, adoptée après deux jours de sommet du sous haute tension à Hambourg (Allemagne). "Là où il n'y a pas de consensus, le communiqué final souligne les divergences", a déclaré la chancelière Angela Merkel.

Les Etats-Unis isolés sur la question du climat

Le G20 a pris acte de la sortie des Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, considéré par tous les autres pays comme "irréversible", et de l'isolement de Washington sur cette question. Donald Trump a toutefois obtenu de mener une politique divergente de celle du G20.

Les Etats-Unis annoncent ainsi qu'il aideront d'autres Etats à "avoir accès et à utiliser des énergies fossiles", qui seront néanmoins utilisées de manière "plus propre". Concrètement, il s'agit surtout pour Washington de vendre du gaz de schiste, notamment aux pays de l'Europe de l'Est. Ces derniers cherchent à réduire leur dépendance énergétique à l'égard de la Russie. Ce point du compromis a fait l'objet d'âpres débats car plusieurs pays redoutent "un effet de contagion".

Emmanuel Macron a néanmoins déclaré ne pas avoir perdu espoir de "convaincre" Donald Trump, qu'il verra à Paris le 14 juillet, de changer un jour d'avis sur la question du réchauffement climatique. Le chef de l'Etat a annoncé convoquer un sommet international sur le climat le 12 décembre, deux ans après l'Accord de Paris.

Une condamnation du "protectionnisme"

En matière commerciale, Donald Trump inquiète depuis des mois ses principaux partenaires par ses velléités protectionnistes, son slogan permanent sur "l'Amérique d'abord" et ses menaces de taxes douanières contre la Chine et l'Europe dans l'acier ou l'automobile. Les Etats-Unis ont finalement de se rallier dans la déclaration finale du G20 à une condamnation du "protectionnisme".

En échange, le forum des vingt plus grandes économies mondiales reconnaît pour la première fois le droit des pays victimes de pratiques de dumping de recourir à "des instruments légitimes de défense commerciale". Les Etats-Unis ne sont pas les seuls à se féliciter de cette évolution. Emmanuel Macron en particulier mène une bataille en plaidant pour une "Europe qui protège" au niveau européen, notamment en matière commerciale à l'égard de la Chine.