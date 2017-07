DIRECT. Trump seul contre tous sur le climat au G20 à Hambourg

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #G20

: "Le G20 m'inquiète (...) Je redoute des alliances très dangereuses entre des puissances qui ont une vision distordue du monde: l'Amérique et la Russie, la Chine et la Corée du Nord, Poutine et Assad dans la guerre de Syrie."



Dans une interview au quotidien italien La Repubblica, le pape François déplore que les faibles soient toujours victimes des décisions des puissants. "Notre problème principal et malheureusement croissant dans le monde d'aujourd'hui est celui des pauvres, des faibles, des exclus, dont les émigrants font partie."



: Donald Trump vient d'annoncer la signature prochaine d'un accord commercial bilatéral entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, ce qui sera possible après le Brexit. "Nous travaillons à un accord commercial qui sera très important, très vaste et formidable pour les deux pays. Je pense que nous y parviendrons très, très vite."

: Malgré l'apparente froideur, Donald Trump vient de qualifier sa rencontre avec Vladimir Poutine de "formidable".







: Un journaliste de l'hebdomadaire Der Spiegel a tourné une vidéo d'un supermarché d'Hambourg pillé par les casseurs venus protester contre le G20. Images effarantes.

: Dans le communiqué qui sera publié à l'issue du G20, 19 pays (sur 20 donc) s'engagent à respecter l'accord de Paris sur le climat. On vous laisse deviner qui est le vilain petit canard ?