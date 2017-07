DIRECT. De nouveaux heurts éclatent en marge du G20 en Allemagne, des voitures de police incendiées

Ce qu'il faut savoir

La nuit n'a pas calmé les esprits. De nouveaux heurts ont éclaté, vendredi 7 juillet, en marge du sommet du G20 à Hambourg (Allemagne), des manifestants incendiant notamment des voitures de la police allemande, a annoncé cette dernière sur Twitter. La police fédérale a signalé peu avant 7 heures GMT une "opération en cours contre des personnes violentes" lançant des cocktails Molotov et incendiant des "voitures de patrouille" dans le quartier d'Altona, à proximité d'un commissariat. Suivez notre direct sur franceinfo.

76 policiers blessés dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans la soirée du jeudi 6 juillet, des affrontements avaient déjà éclaté entre plusieurs milliers de manifestants anti-G20 et la police. Ces violences à la veille du sommet avaient fait 76 blessés légers parmi les forces de l'ordre et au moins deux parmi les protestataires.

"Welcome to Hell." La manifestation qui a dégénéré, jeudi, avait été organisée sous le slogan "Welcome to Hell" ("Bienvenue en enfer") et avec une banderole de tête portant le slogan "Pulvériser le G20". Bouteilles, pierres, pavés et pétards ont été jetés sur les policiers qui ont riposté en déployant à plusieurs reprises leurs canons à eau.