VIDEO. Robbie Willams touche les mains de ses fans... et se désinfecte

Les stars de la pop se seraient-elles donné le mot pour marquer l'entrée dans la nouvelle année ? Il n'y a pas que la prestation catastrophique de Mariah Carey à New York pour le réveillon du Nouvel An qui a marqué les premières minutes de 2017, dimanche 1er janvier. A Londres, lors du concert du Nouvel An, c'est un geste de Robbie Williams qui a sidéré le public. Remontant sur scène après avoir pris un bain de foule, le chanteur s'est ostensiblement désinfecté les mains avec un gel antibactérien, tout en grimaçant, raconte The Independent (en anglais).

Robbie Williams venait de reprendre en chœur avec le public Auld Lang Syne, ("Ce n'est qu'un au revoir", en version française), la chanson entonnée traditionnellement pour dire adieu à l'an écoulé au moment d'entrée dans la nouvelle année. L'artiste avait d'abord tenu la main à deux spectateurs en dansant, puis il avait tapé dans les mains de ses fans en regagnant l'estrade.

Le premier meme de 2017

La scène a été filmée par la BBC et l'image du chanteur se lavant les mains visiblement dégoûté a rapidement fait le tour de Twitter, certains internautes y voyant le premier meme de l'année, d'autres détournant pour plaisanter une chanson de Take That, le groupe qui fit connaître Robbie Williams.

Robbie Williams sanitising his hand after touching the public is the most hysterical start to a new year ever. The year of memes commences pic.twitter.com/zXb3c3Dyp5 — Zoe London (@zoelondondj) 1 janvier 2017

HAPPY NEW YEAR

Here's the first meme of 2027 to celebrate!!!

Robbie Williams cleansing the dirt of 2016 off him pic.twitter.com/ilK77it2Bc — Louis Michael (@Louisxmichael) 1 janvier 2017

Robbie Williams there anti bac gelling after an encounter with the general public. Highlight of 2017 pic.twitter.com/tntzslvULO — Paul Edwardson (@PauloMenace) 1 janvier 2017