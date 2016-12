VIDEO. La Nouvelle-Zélande célèbre (déjà) l'année 2017 avec un feu d'artifice géant

Bonne année 2017 ! En Nouvelle-Zélande, le décompte est déjà terminé et le feu d'artifice a été tiré depuis une tour d'Auckland, la ville la plus peuplée du pays, pour célébrer la nouvelle année, un peu avant le reste de la planète.

A suivre, l'Australie et une partie de la Russie

Viendra ensuite l'Australie, et son traditionnel feu d'artifice à Sydney, puis une partie de la Russie. En France, on fêtera 12 fois le Nouvel An, grâce aux départements et territoires d'outre-mer, situés sur douze fuseaux horaires différents. Au total, il faudra 26 heures pour que toute la planète célèbre l'arrivée de la nouvelle année !