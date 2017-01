VIDEO. La Turquie en deuil après l'attaque d'une discothèque d'Istanbul pendant le Nouvel An

es autorités turques traquaient l'assaillant qui a semé le chaos et la mort, tuant 39 personnes, dont de nombreux étrangers, dans l'une des boîtes de nuit les plus huppées d'Istanbul. Les prières de deuil ont résonné dimanche 1er janvier à Istanbul. Des Stambouliotes ont enterré leurs proches, morts quelques heures plus tôt dans l'attaque d'une célèbre discothèque de la ville , en plein réveillon du Nouvel An. Dimanche soir, l

L'attaque filmée par les caméras de surveillance

L'attaque a débuté à 01h15, heure locale, dimanche, d'après les images de vidéosurveillance. Après avoir abattu un policier et un civil qui se trouvaient devant l'entrée, l'assaillant a ouvert le feu sur la foule dans la discothèque où 700 à 800 personnes fêtaient le passage à 2017 dans le Reina, au bord du Bosphore, comme le montrent les vidéos filmées par des clients avant l'assaut.