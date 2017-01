Pour le Nouvel An, un plaisantin transforme Hollywood en "Hollyweed"

Les habitants de Los Angeles ont eu une surprise en se réveillant après avoir fêté le Nouvel An, dimanche 1er janvier. Pendant la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, un plaisantin a modifié le célébrissime panneau qui domine la ville. En transformant un tout petit peu les deux lettres "O" en "E", "Hollywood" est devenu "Hollyweed". "Weed" : une probable allusion à la légalisation de la consommation récréative de marijuana, adoptée par l'Etat de Californie (Etats-Unis), en novembre 2016.

Une blague vieille de 40 ans

La police de Los Angeles (LAPD) a été chargée d'enquêter sur ce nouvel acte de vandalisme. D'après les images de vidéosurveillance, le plaisantin est un homme et il a agi seul, vers minuit. Il a escaladé la clôture qui barre l'accès au panneau, explique à NBC un responsable du LAPD. Le vandale a placé des bâches noires et blanches sur les deux lettres "O" pour leur donner l'apparence de deux "E". Il a ensuite disparu dans la nature.

Ce n'est pas la première fois que l'iconique panneau est ainsi vandalisé. En 1976, "Hollywood" avait pour la première été changé en "Hollyweed", raconte à BuzzFeed la porte-parole du Hollywood Sign Trust, l'organisation qui gère les fameuses lettres. A l'époque, des étudiants en art avait voulu ainsi saluer l'adoption d'une loi décriminalisant la possession de petites quantités de cannabis. Dimanche, en fin de matinée, le panneau avait déjà été remis en état.