Nouvel An : les réveillons dans le monde

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été les premiers pays à célébrer la nouvelle année. Après Sydney et Auckland, toute l’Asie s’est illuminée. De l’autre côté de l’Atlantique, aux États-Unis, Donald Trump, le président élu, a présenté ses vœux sur les réseaux sociaux et en a profité pour régler ses comptes. Barack Obama, lui, a défendu son bilan et fait passer un message d’unité.

Sécurité maximum à Berlin

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a évoqué l’attentat de Berlin et s’est dite confiante pour l’avenir de son pays. Dans les rues de la capitale allemande, la sécurité était à son maximum, avec des blocs de béton pour stopper tout véhicule. Dans le reste de l’Europe, les forces de l’ordre étaient mobilisées pour permettre à tout le monde de profiter du spectacle.

