Les 10 inventions les plus absurdes de 2016

L'année 2016 a connu son lot d'inventions ambitieuses, déjantées, parfois complètement loufoques. Alors que l'année touche à sa fin, franceinfo revient pour vous sur ces perles technologiques qui ne resteront vraiment pas dans les annales.

10 Les baskets auto-laçantes



Vingt-huit ans de "brainstorming" et onze ans de recherche, c’est le temps qu’a pris Nike pour mettre au point sa chaussure du futur, "HyperAdapt 1.0". Et en bout de course, un système de lacets qui se ferment automatiquement. Il suffit de glisser son pied dans la chaussure pour qu’un capteur dans la semelle déclenche le moteur. Les lacets se referment en fonction des points de friction avec le pied.

L'avantage est bien que la chaussure s'adapte le mieux possible au pied de l'athlète pour une performance optimale. Mais pour l'instant, il s'agit toujours de faire un réglage parfait, grâce à deux boutons sur le côté de la semelle, pour resserrer ou desserrer les lacets. Outre la prouesse technologique, on peine encore à voir le caractère exceptionnel de ne pas avoir à les nouer manuellement.

Ces baskets ont été mises sur le marché aux Etats-Unis le 1er décembre, dans deux boutiques à New York et sur l’application Nike+, pour le prix de 720 dollars (690 euros).

9 Les bagues de paiement

Si vos bijoux n’étaient pas un signe déjà assez évident de votre richesse, vous pouvez maintenant porter votre carte de crédit sous forme de bague. L’entreprise McLear a collaboré avec Visa, créant ainsi la première bague de paiement sans contact, directement rattachée à un compte Visa. Pendant les Jeux olympiques, des bagues avaient été données aux 45 athlètes sponsorisés par la société de carte de crédit américaine.

Visa introduces NFC-enabled payment ring for #TeamVisa athletes at Rio 2016 Olympic Games! https://t.co/rgGcFVUuCz pic.twitter.com/24ZofOrtVt — VisaNews (@VisaNews) 2 juin 2016

Après cet essai à Rio, McLear a décidé de commercialiser ces bagues pour le grand public, et prévoit d’effectuer les premières livraisons d’ici début 2017.

8 La plus petite Game Boy

Gif extrait de la présentation complète de Jeroen Domburg, sur sa petite gameboy pour porte-clés. (HACKADAY)

C’est une idée qui est venue au Néerlandais Jeroen Domburg, à partir d’un porte-clés en forme de console de jeux Gameboy. Pourquoi alors ne pas en créer une au même format, mais sur laquelle il soit possible de jouer ? Il a réussi à relever ce défi pour la conférence Hackaday 2016, qui s’est tenue en novembre en Californie. Un bon moyen de tester vos yeux.

7 La veste connectée pour votre cheval

Image de présentation du body connecté Equisense. (EQUISENSE)

Une veste connectée pour pouvoir suivre chaque fait et geste de votre cheval, c’est la promesse de ce body connecté d'Equisense Care. La commercialisation du produit est prévue pour l’été 2017. Il sera possible de mesurer les mouvements, la respiration, la transpiration, le rythme cardiaque et le temps de sommeil du cheval.

6 Le fitness tracker pour les chiens

Pour le directeur d’exploitation du collier de luxe pour chiens Link, c’est un produit conçu pour les consommateurs qui considèrent leur chien "comme un enfant ou un membre de leur famille", comme il l’explique au magazine Fast Company. Des consommateurs prompts à débourser beaucoup d’argent pour un simple accessoire, quand celui-ci promet d’"améliorer la relation entre animal et propriétaire". Car ce collier est à la fois un tracker d’activité, un GPS, une lampe pour retrouver son chien dans le noir… Pour près de 200 dollars (192 euros), vous vous laisserez bien tenter.

5 Des sacs à dos pour des patrouilles de pigeons

Des sacs à dos pour pigeons, cela peut déjà faire sourire, mais alors pour des patrouilles de pigeons… Dix pigeons ont été entraînés et équipés de petits sacs à dos avec des capteurs pour mesurer les niveaux de pollution dans l’air. Ils ont survolé Londres pour la première fois en mars dernier.

Our backpacks measure Nitrogen Dioxide, Ozone and other volatile compounds in the air as we fly. #PigeonAir pic.twitter.com/0fsrX1qv9R — Pigeon Air Patrol (@PigeonAir) 14 mars 2016

Our #PigeonAir patrol are all roosting and we're signing off for tonight. Goodnight London - see you in the morning! pic.twitter.com/R8MkU1Gz1V — Pigeon Air Patrol (@PigeonAir) 14 mars 2016

L’objectif de Plume Labs, l’entreprise derrière cette patrouille, est de présenter, au CES 2017 à Las Vegas, un capteur mobile et individuel que les humains, cette fois, pourront utiliser pour mesurer la qualité de l’air ambiant.

4 Un panneau d’affichage qui imite la transpiration et la respiration de l’homme

C’est un panneau d’affichage, créé par les agences Posterscope et NBS, qui ne contient aucune publicité. Seulement ce message, en lettres capitales : "Ce panneau d’affichage tue des centaines de moustiques porteurs de Zika chaque jour." Mais comment ? Le panneau diffuse du dioxyde de carbone et une solution d’acide lactique pour reproduire la respiration et la transpiration de l’homme. Les moustiques qui se seraient laissés berner se retrouvent alors emprisonnés à l’intérieur du panneau, et finissent par mourir.

Deux “panneaux tueurs de moustiques” ont été installés à Rio de Janeiro pour endiguer la propagation du virus Zika, et les créateurs ont diffusé gratuitement les instructions techniques, pour que d’autres puissent mener à bien des installations similaires.

Son efficacité, cependant, reste à démontrer. Interrogé par la BBC, le Dr Chris Jackson, expert en lutte antiparasitaire, exprime des doutes. Il souligne que les panneaux ne devraient pas être situés dans des lieux à forte densité humaine "sinon, vous y attirez des moustiques affamés et leur fournissez de la chair humaine vulnérable".

3 Des chaises auto-pilotées pour vos files d’attente

Nissan a utilisé sa technologie de pilotage automatique pour créer les chaises ProPilot, des chaises qui se pilotent automatiquement. Plus besoin de faire la queue debout, en piétinant lourdement : les chaises ProPilot avancent toutes seules quand une place se libère dans la queue, et vous donnent la possibilité de regarder votre téléphone en tout confort. Ces chaises pourraient très certainement avoir d'importants bénéfices pour les personnes à mobilité réduite, mais pour l'instant on a encore du mal à les imaginer dans nos bureaux de poste.

2 Un décapsuleur qui envoie une notification à vos amis lorsque vous ouvrez une bière

On fait difficilement plus superflu dans le registre de l’hyperconnectivité. Ce décapsuleur BOx, qui a été lancé sur le marché en novembre, est certes très design, mais sa caractéristique la plus importante est d’être connecté à votre smartphone. Il envoie automatiquement un message à vos amis, par Facebook ou par Slack, lorsque vous ouvrez une bouteille. On se dit que l’innovation, c’est quand même super bien, quand c’est utile.

1 La bougie connectée

Notre grand gagnant, vainqueur incontesté de notre palmarès 2016 des inventions les plus absurdes ! Il s'agit de la bougie LuDela, connectée à votre iPhone, et que vous pouvez contrôler à distance. Allumer, éteindre, allumer, éteindre, quel pouvoir ! La bougie est même protégée par un mot de passe, qui doit être saisi pour accéder à l’application. Le mot d'ordre, en effet, c'est bien la sécurité. Un capteur dans la bougie assure d'ailleurs qu'elle s'éteigne automatiquement en cas de chute. Et puis seulement 99 dollars (94 euros) pour une vraie bougie avec une vraie flamme, rendez-vous compte, quelle affaire ! Les livraisons devraient commencer d’ici mars 2017. On trépigne d'impatience.