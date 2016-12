EN IMAGES. Séismes, incendies, inondations... Les catastrophes naturelles qui ont marqué 2016

L'année 2016 a été marquée par de nombreuses catastrophes naturelles. Les séismes destructeurs se sont succédé sur tous les continents. Que ce soit en Italie, en Nouvelle-Zélande, à Taïwan ou au Japon, la Terre a beaucoup tremblé. Le Canada et les États-Unis ont, quant à eux, enduré des incendies monstres et la Bolivie a subi sa plus importante sécheresse depuis 25 ans. Retour sur les événements naturels les plus marquants de 2016.