En 2016, il y a aussi eu de bonnes nouvelles

Au lieu de tourner la page de 2016, année chargée en catastrophes et en infos attristantes, avec amertume et précipitation, franceinfo revient sur les bonnes nouvelles (si, si, on en a trouvé) qui ont égayé l'année. Haut les cœurs !

Les bonnes nouvelles pour la paix

Le président colombien Juan Manuel Santos et le chef des FARC Acuerdo de Paz signent un accord de paix, lundi26 septembre 2016, qui mettent fin à 52 ans de guerre. (MANUEL PEDRAZA / NOTIMEX)

La Colombie a signé un accord de paix avec les Farc. Le président colombien Juan Manuel Santos et le chef de la guerilla des Farc ont signé un accord de paix le 24 novembre 2016 à Bogota. Celui-ci a mis fin à 52 ans d'une insurrection armée qui a fait plus de 220 000 morts et des millions de déplacés.

La Birmanie s'est engagée dans un difficile processus de paix. Aung San Suu Kyi a organisé, du 31 août au 4 septembre, une grande conférence sur la paix. La prix Nobel de la paix a rassemblé quelque 700 représentants de groupes rebelles. Aucun accord n'a été trouvé à l'issue de cette conférence, mais les pourparlers sont engagés et vont se prolonger en 2017. Autre écueil, l'absence à cette réunion de représentants de la minorité apatride des Rohinghyas, persécutée dans le nord-ouest de la Birmanie.

Les Etats-Unis et Cuba ont rétabli leurs relations. Après 54 ans de froid diplomatique, les deux pays ont annoncé, le 20 juillet 2016, la réouverture de leurs ambassades à Washington et La Havane, leurs capitales respectives.

Les bonnes nouvelles pour la planète

Capture d'écran du site de la Nasa montrant le trou de la couche d'ozone en Antarctique au 12 septembre 2014. En rouge, les zones où la couche d'ozone est la plus épaisse et en violet, celles où elle est la plus mince. (NASA)

Le trou dans la couche d'ozone se résorbe. C'est la bonne nouvelle qu'a révélée la revue Science (en anglais) dans une étude publiée le 30 juin 2016. Les chercheurs, qui se sont basés sur des mesures effectuées pendant 15 ans, ont observé que la superficie du trou dans la couche d'ozone, au-dessus de l'Antarctique, avait diminué. Selon les chercheurs, on doit ce développement au protocole de Montréal, signé en 1987, et à ses mesures d'interdiction des gaz chlorés.

Un avion a fait le tour du monde uniquement grâce à l'énergie solaire. Solar Impulse 2 a parcouru plus de 43 000 km sans une seule goutte de kérosène, grâce à l'énergie solaire générée par les 17 000 cellules photovoltaïques placées sur ses ailes. Cet exploit ouvre de nouvelles perspectives technologiques pour un transport aéronautique plus propre.

L'accord de Paris sur le climat est entré en vigueur. L'accord a atteint le taux de ratification nécessaire à son entrée en vigueur, moins d'un an après son adoption par 195 Etats. 118 Etats ont ratifié ou autrement adhéré aux accords de la COP21.

Les bonnes nouvelles pour les femmes

Le mariage pour effacer le viol (FRANCEINFO)

Le Liban s'oriente vers la fin du mariage comme réponse à un viol. Alors que l'article 522 du Code pénal libanais prévoit l'exonération d'un violeur s'il consent à épouser sa victime, une commission parlementaire a déclaré s'orienter vers son abrogation, rapporte TV5Monde. La Turquie était sur le point d'introduire une loi similaire en novembre 2016, mais a dû renoncer face à la pression des associations.

La France a augmenté son budget pour le plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Le gouvernement a estimé que les violences subies par les femmes restaient "massives" et a donc doté son prochain plan triennal, pour 2017-2019, de 125 millions d'euros, contre 66 millions pour le plan précédent. Ce plan est voué à renforcer l'hébergement d'urgence des victimes, la formation des professionnels, la lutte contre le cyber-sexisme et le suivi des enfants témoins de violences familiales.

Le nombre de femmes participant aux Jeux olympiques a atteint un record en 2016. D'après le Comité international olympique (PDF), 45% des participants aux Jeux olympiques d'été étaient des femmes en 2016. Il s'agit de la proportion la plus haute depuis qu'elles ont été autorisées à participer à la compétition, en 1900.

Les bonnes nouvelles pour l'économie

Le logo de Mossack Fonseca sur le site du cabinet d'avocats, le 3 avril 2016, après le scandale des Panama Papers. (KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / AFP)

Les "Panama Papers" ont révélé un vaste système international de fraude fiscale. Le consortium international de journalistes d'investigation (ICIJ) a eu accès à 11,5 millions de fichiers du cabinet Mossack Fonseca. Huit mois plus tard, les Etats ont agi contre la fraude, comme le rapporte l'ICIJ, qui suit les retombées mondiales de ces révélations. Au total, plus de 6 500 contribuables, particuliers et entreprises, ont été poursuivis pour évasion fiscale.

L'industrie européenne de l'automobile est au beau fixe. Alors que le nombre de véhicules légers produits à l'échelle de l'Europe devrait atteindre son plus haut niveau de l'histoire, comme le rapporte le Comité de constructeurs français d'automobiles, l'industrie française connaît une croissance de 4%.

Le nombre de chômeurs en France a (un peu) diminué en 2016. Selon les données de Pôle emploi et de la Dares, il y a environ 74 000 demandeurs d'emploi de catégorie A de moins qu'en janvier 2016.

Les bonnes nouvelles pour la biodiversité

Un tigre du Bengale, dans le parc national Ranthambore du Rajasthan (Inde). (JANETTE HILL / AFP)

Le nombre de tigres a augmenté, pour la première fois depuis 100 ans. L'ONG WWF et le Global Tiger Forum ont recensé 3 890 tigres en liberté, alors qu'ils n'étaient que 3 200 en 2010. L'espèce reprend donc du poil de la bête. C'est la première augmentation depuis 1900 ; on en comptait alors 100 000.

Le panda géant n'est plus "en danger" d'extinction. L'Union internationale pour la conservation de la nature a annoncé que des études nationales montrent une augmentation de la population de pandas géants, qui n'est plus classée "en danger" mais "vulnérable".

Le WWF a annoncé avoir découvert 163 nouvelles espèces dans la région du Grand Mékong. C'est une région où la biodiversité est particulièrement menacée, notamment à cause de la construction de routes, de barrages, et du trafic illégal d'animaux sauvages. L'annonce, qui date du 19 décembre 2016, concerne les espèces découvertes au cours de l'année 2015.