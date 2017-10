Voici les passeports les plus puissants du monde

C'est bien connu, certains passeports ouvrent plus de portes que d'autres. Et le dernier classement établi par le cabinet de conseil financier Arton Capital (en anglais) le montre une nouvelle fois. Tout en haut, on retrouve Singapour, l'Allemagne, la Suède et la Corée du Sud. A l'inverse, l'Afghanistan, l'Irak, le Pakistan et la Syrie se disputent les plus mauvaises places. Franceinfo vous résume ce qu'il faut retenir.

L'Allemagne détrônée par Singapour

Jusque-là, "le top 10 des passeports les plus puissants du monde était surtout occupé par des pays européens". Mieux, il était "dominé par l'Allemagne ces deux dernières années", explique Arton Capital. Pas cette fois-ci, puisque c'est un pays asiatique qui arrive en tête : Singapour. Ses ressortissants peuvent se rendre dans 159 pays de la planète sans avoir à demander le moindre visa.

La France pas mal classée

L'Allemagne perd donc une place et se retrouve deuxième (avec 158 pays accessibles). La Suède et la Corée du Sud sont troisièmes ex-aequo (avec 157 pays). Suivent au quatrième rang le Danemark, la Finlande, l'Italie, l'Espagne, la Norvège, le Japon, le Royaume-Uni et la France, dont les ressortissants peuvent visiter 156 pays sans visa.

Les Etats-Unis en baisse

Les Etats-Unis semblent payer les restrictions de visas à l’encontre de certains pays décidées. Ils perdent deux places et sont désormais sixièmes (avec 154 pays accessibles). Les voilà en compagnie de la Malaisie, de l'Irlande et du Canada. La politique de Donald Trump a notamment conduit la Turquie et la Centrafrique à révoquer leur politique d'exemption de visa.

L'Afghanistan, bon dernier

Pas beaucoup de surprise en bas du classement. Dans les pays les moins "puissants" en termes de passeport, on retrouve la Syrie (avec 29 pays accessibles), l'Irak et le Pakistan (26 pays). Et c'est l'Afghanistan qui ferme la marche (avec seulement 22 pays accessibles).