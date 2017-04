VIDEO. Voici le nouveau billet de 50 euros

Tout beau, tout neuf. A partir du mardi 4 avril, un nouveau billet de 50 euros est mis en circulation en France et dans les 18 autres pays de la zone euro. Comme les précédentes coupures modernisées de 5, 10 et 20 euros lancées ces dernières années, ils incluent des dispositifs anti-contrefaçon renforcés. D'autant que le billet de 50 euros est celui qui est le plus contrefait, d'après la Banque centrale européenne (en anglais).

Pour ce nouveau billet, la texture du papier a été soignée explique la Banque de France qui la décrit comme "ferme" et "craquante". Une série de petites lignes imprimées en relief sur les bordures permet aux aveugles de reconnaître facilement le billet.

Remplacer progressivement les anciens billets

Ne jetez pas vos anciens billets : les anciens billets resteront utilisables en parallèle, aucune date de retrait n'étant pour l'instant programmée. Les nouveaux billets de 50 euros remplaceront les anciens petit à petit.