VIDEO. Une danse de l'ours célèbre la fin de l'année en Roumanie

Un étrange cortège a parcouru les rues de la ville de Comanesti (Roumanie), vendredi 30 décembre. Comme chaque année, des habitants ont revêtu de lourdes peaux d'ours et des costumes colorés, afin de sacrifier à une tradition vieille de l'époque pré-chrétienne. A l'époque, déjà, ces défilés étaient censés chasser le mauvais esprit.

Un animal symbole de force et de courage

L'animal symbolise la force et le courage en Roumanie. A en croire la légende, un ours qui entre dans une habitation apporte fortune, santé et chance aux occupants des lieux. Marauta, l'un des participants, participe au défilé pour la 45e année consécutive : "Nous avons hérité cette coutume des anciens, je l'ai toujours connue." Mais cette coutume pourrait perdre du souffle, alors que les jeunes de Comanesti sont de plus en plus nombreux à quitter la ville, dans l'espoir de trouver du travail.