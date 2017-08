VIDEO. Londres : Big Ben a sonné midi pour la dernière fois avant de se taire pendant quatre ans

L'horloge de Big Ben, à Londres, a sonné les douze coups de midi lundi 21 août, pour la dernière fois avant quatre années de silence dues à des travaux de restauration. Une foule de plus d'un millier de personnes s'était rassemblée au pied du palais de Westminster pour entendre la célèbre cloche qui sonne les heures depuis cent cinquante-huit ans presque sans discontinuer.

L'horloge continuera de fonctionner, en silence

La tour victorienne de 96 mètres la plus photographiée du Royaume-Uni est souvent dénommée Big Ben, mais le surnom ne désigne en fait que son imposante cloche de 13,7 tonnes.

Cette cloche sera déconnectée et ne sonnera plus les heures comme elle le fait depuis plus d'un demi-siècle, accompagnée d'un carillon de quatre cloches plus petites pour les quarts d'heure. Mais l'horloge continuera de fonctionner grâce à un mécanisme électrique de substitution, et au moins un de ses quatre cadrans restera toujours visible par le public.