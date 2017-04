VIDEO. Les Néerlandais, main dans la main contre l'homophobie

Armés de drapeaux arc-en-ciel, et main dans la main, des dizaines de Néerlandais ont manifesté dans les rues d'Amsterdam (Pays-Bas), mercredi 5 avril, pour protester contre l'agression de deux hommes mariés. Dimanche, dans la ville d'Arnhem, le couple a été frappé par un groupe alors qu'ils se tenaient par la main. Les deux hommes ont raconté leur mésaventure sur Facebook, déclenchant de nombreuses réactions choquées, dans ce pays où le mariage homsexuel est entré en vigueur en 2001.

Le geste de deux élus devant le Parlement

Lundi, à l'appel d'une journaliste, deux élus du parti Démocrates 66 se sont pris par la main, devant le Parlement et les journalistes. "Aux Pays-Bas, on pense que c’est normal de pouvoir montrer qui on est, mais apparemment, ça ne l’est pas pour certains. Et notamment dans le quotidien. Du coup, je pense que c’est très important de montrer, cette semaine, que c’est complètement normal", a déclaré Alexander Pechtold, dirigeant du parti Démocrates 66, en tenant la main de son collègue Wouter Koolmees.

Ce geste symbolique a été repris par de nombreuses personnes, des inconnus comme des responsables politiques.