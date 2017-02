VIDEO. Le très controversé business des objets nazis

Le téléphone rouge d'Adolf Hitler, présenté comme "l'arme la plus destructrice" de l'Histoire, s'est vendu dimanche 19 février pour 243 000 dollars. La mise à prix était de 100 000 dollars et le prix de vente est au milieu de la fourchette estimée par la maison Alexander Historical Auctions : entre 200 000 et 300 000 dollars. Comme souvent, la maison de vente a refusé de donner une quelconque indication sur l'identité ou la nationalité de l'acheteur, qui a suivi les enchères par téléphone.

Polémique et vente annulée en France en 2014

Régulièrement, des objets liés à Hitler sont mis aux enchères. Et ils s’arrachent à prix d’or. Comme en 2016 lors d’une vente à Munich (Allemagne). Ou encore en 2014, quand une aquarelle du dictateur s’est vendue 130 000 euros. Les maisons de vente ne sont pas obligées de communiquer l'identité de l'acheteur. Mais en 2016, un mystérieux argentin a déboursé 600 000 euros lors d’une vente.

En 2014, une vente d'objets ayant appartenu à Hitler a suscité l'indignation d'organisations juives françaises. "Il s’agit d’un projet de vente obscène et de nature à offenser les victimes du nazisme", estimait alors le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA). Cette vente a finalement été annulée à la demande de la ministre de la Culture Aurélie Filippetti. Mais officiellement, rien n’empêche l'organisation de tels évènements.