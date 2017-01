VIDEO. Il filme les aurores boréales du hublot de son avion

Aux premières loges pour observer un phénomène exceptionnel : le photographe Aryeh Nirenberg a posté une vidéo des aurores boréales filmées, le 31 décembre 2016, depuis son avion, lors d'un vol entre New York et Reykjavik (Islande).

Au-dessus des nuages, Aryeh Nirenberg a bénéficié d'une vue imprenable sur les aurores boréales, qu'il a filmées en timelapse, c'est-à-dire en accéléré. Coup de chance, il avait une rangée pour lui tout seul dans son avion, lui permettant de poser son appareil sur un pied contre le hublot. Sur Reddit, il a expliqué les coulisses de la vidéo.

La période entre novembre et février, où les nuits sont les plus longues, est la meilleure pour observer les aurores boréales en Islande. Et au-dessus des nuages, aucun risque que la météo ne gâche le spectacle.