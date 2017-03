VIDEO. Explosions dans un dépôt d'armes et de munitions en Ukraine

Un dépot d'armes et de munitions de la petite ville de Balakliia, dans l'est de l'Ukraine a explosé, jeudi 23 mars au matin. L'incident a été causé par un "sabotage", selon les autorités militaires ukrainiennes. Les bâtiments touchés abritaient plus de 138 000 tonnes de munitions et d'obus, principalement d'artillerie, selon le procureur militaire ukrainien Anatolii Matios, qui a précisé n'avoir aucune information sur d'éventuelles victimes.

Un rayon de 5 km en cours d'évacuation

"L'évacuation des habitants dans un rayon de 5 km est en cours. Elle est presque achevée", a précisé à l'agence de presse Interfax-Ukraine Stepan Maselskii, à la tête de l'administration locale. Selon la BBC et plusieurs médias, 20 000 personnes seraient concernées par cette évacuation.

Les armes entreposées dans ces dépôts sont principalement destinées à ravitailler les troupes combattant les rebelles prorusses dans les régions limitrophes de l'Est, selon la chaîne de télévision ukrainienne One Plus One TV.