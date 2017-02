VIDEO. En Ecosse, une fête du feu très viking

Plus d'un millier de participants ont participé au festival Up Helly Aa, mardi 31 janvier, avec une impressionnante procession en point d'orgue. Une tenue de Viking sur le dos et une torche à la main, ces "Guizers" ("ceux qui se déguisent") ont arpenté les rues de Lerwick, en Ecosse, afin d'accompagner un drakkar construit spécialement pour l'occasion, depuis le mois d'octobre. Celui-ci est ensuite incendié, dans un immense brasier.

Célébrer l'héritage viking dans les Shetland

Plus grande procession du genre en Europe, cette fête du feu célèbre l'héritage viking dans les Shetland. Cette tradition, très ancienne, remonte aux années 1880. Depuis, seules la mort de la reine Victoria et les deux guerres mondiales ont conduit à son annulation. Ancrée dans le patrimoine local, la fête du feu offre une agréable compensation : les habitants de Lerwick ont leur mercredi férié, afin de se reposer.