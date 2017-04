DIRECT. Un véhicule renverse des piétons dans le centre de Stockholm faisant au moins plusieurs blessés

Ce qu'il faut savoir

La police suédoise fait état pour l'instant de plusieurs blessés. Un véhicule a renversé des piétons avant de s'encastrer dans un magasin, vendredi 7 avril, dans le centre de Stockholm, a annoncé la police.

L'incident, sur lequel la police n'a pas donné plus de détails dans l'immédiat, s'est produit peu avant 15h00, heure française, à proximité d'un grand magasin, au croisement d'une grande artère et de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale suédoise.

Selon un journaliste de Reuters, un périmètre de sécurité a été établi et le secteur bouclé. Des images de la radio publique Ekot montrent des personnes quitter la zone en courant, peut de temps après le passage du camion.