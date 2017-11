Un journal allemand publie la liste de plus de 33 000 réfugiés morts sur le chemin de l'Europe

Nouhou, Mamadou, Samuel, Lukasz, Haji, Emmanuel ou encore Saliou. La liste est très longue. Vendredi 10 novembre, le journal allemand Der Tagesspiegel a publié 48 pages (document PDF) avec l'identité de 33 293 réfugiés morts en tentant de rejoindre l'Europe. Le journal parle d'une "tentative de faire connaître des dizaines de milliers de morts en tant que personnes, avec, pour chacune d'entre elles, une origine, un passé, une vie", explique le journal sur son site (en allemand). "Nous voulons les honorer, mais aussi bien montrer que chaque ligne raconte une histoire." Dans son article, le journal parle également d'un "appel à une meilleure gouvernance" en Europe.

"Important"

Der Tagesspiegel a ainsi rassemblé l'identité des réfugiés morts depuis 1993, indiquant leur nom, âge et sexe quand c'était possible, accompagnées de la cause de chaque mort. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont salué l'initiative du journal. "C'est important", juge par exemple un utilisateur de Twitter.

A German newspaper has published the names of 33,000 people who have died trying to reach Europe. pic.twitter.com/Y1JFfGBVV2 — Catrin Nye (@CatrinNye) 9 novembre 2017

STARK! der @tagesspiegel veröffentlicht auf 48 Seiten Namen von Geflüchteten, die ums Leben kamen (pdf): https://t.co/l9jr4JAUcb

Hintergrund hier: https://t.co/47NEoBqWDt — Dirk Gilson (@DirkGilson) 9 novembre 2017