Un avion A300 d'Egyptair et un A320 d'Air France se sont frôlés début janvier au dessus de la Belgique

Deux avions, un cargo de la compagnie EgyptAir et un appareil d'Air France avec des passagers à bord, se sont dangereusement rapprochés le 1er janvier au dessus de la Belgique. Ils ont évité une collision en vol grâce au déclenchement du radar de bord. Le Bureau d'enquête et d'analyses (BEA) pour la sécurité de l'aviation civile fait état sur son site d'un "incident grave" entre un Airbus A300 exploité par Egyptair et un A320 exploité par Air France, le 1er janvier en fin de matinée.

L'avion cargo, qui assurait la liaison Ostende-Le Caire, était en phase de montée pour atteindre l'altitude de 21 000 pieds (6,4 km) tandis que le vol Paris-Charles de Gaulle-Amsterdam était établi en croisière à une altitude de 22 000 pieds (6,7 km), selon les éléments communiqués par l'AAIU (Air Accident Investigation Unit), l'homologue belge du BEA, saisi de l'enquête.

L'avion d'EgyptAir a dépassé la distance règlementaire entre deux appareils qui est d'environ 1 000 pieds (environ 300 m) et s'est retrouvé à environ 300 pieds (environ 100 mètres) en dessous de l'avion d'Air France, selon les premiers éléments de l'enquête. A l'horizontale, les deux appareils étaient séparés de 0,74 miles nautique, soit 1,3 km, la distance règlementaire à respecter entre deux avions volant en croisière à la même altitude étant de 5 000 miles nautiques (9,2 km).

Une distance particulièrement faible entre les deux appareils

Air France a confirmé les faits en précisant que son avion "était établi sur sa trajectoire conformément aux autorisations reçues par le contrôle aérien". "Averti de la réduction de l'espacement minimal règlementaire entre les 2 appareils par le radar de bord (TCAS), l'équipage de l'avion d'Air France a immédiatement réagi conformément aux procédures du constructeur et de la compagnie" en prenant de l'altitude, indique la compagnie.

Le système TCAS s'est activé à bord des deux avions, précise le BEA. Ce système d'alerte de trafic et d'évitement de collision a émis une alerte de type "LVL RA" (Level résolution advisory) à bord de l'avion égyptien indiquant qu'il pénétrait dans le volume de protection d'un autre appareil mais il "a continué à monter", précise les enquêteurs du BEA. Le système TCAS de l'appareil d'Air France a affiché les trois lettre CLB (climb: monter) lui donnant l'ordre de monter.

Ce type d'incident se produit de temps en temps et c'est la distance particulièrement faible entre les deux avions qui a vraisemblablement motivé l'ouverture d'une enquête par les autorités belges.