Un ado danois découvre la carcasse d'un avion nazi avec les restes du pilote

Ses recherches pour son cours d'histoire ont pris une tournure inattendue. Daniel Kristiansen, un Danois de 14 ans, a découvert les débris d'un avion de la seconde guerre mondiale, rapporte CNN (en anglais), mercredi 8 mars. Avec la carcasse du cockpit, l'adolescent a surtout retrouvé les restes du pilote de l'appareil. Daniel et son père, Klaus Kristiansen, ont découvert ce qui semble être un avion de chasse allemand Messerschmitt, enterré dans leur champ, dans le nord du Danemark.

"Nous sommes allés dans le champ avec un détecteur de métal, raconte Klaus Kristiansen à CNN. J'espérais trouver de la vieille vaisselle que Daniel puisse montrer à l'école." Au lieu de cela, père et fils ont trouvé des débris d'avion. Ils ont alors emprunté une pelleteuse pour pouvoir creuser jusqu'à sept ou huit mètres de profondeur. Après avoir dégagé "beaucoup de terre", Klaus et Daniel sont "tombés sur des os et des morceaux de vêtements", raconte encore le père.

Combinaison, papiers d'identité et... préservatifs