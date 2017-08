"Tu nous manques" : Europol envoie des cartes postales aux criminels les plus recherchés

"Cher Farouk, tu dois savoir que la vie est meilleure dans la douce France. Nous espérons que tu nous retourneras bientôt." Cette carte postale, adressée à Farouk Hachi, condamné à 20 ans de prison en 2009, est signée par... la police française ! Il s'agit en réalité d'une campagne lancée vendredi 4 août par Europol dans le but de retrouver les 21 criminels les plus recherchés du continent. Parmi eux, Farouk Hachi se trouverait dans les pays du Bénélux et aurait des attaches dans le nord de la France.

Do U know where these EU #MostWanted fugitives live?

Share these postcards Help us reach them #PoliceWantUbackhttps://t.co/yqdT6XWVQe pic.twitter.com/xL8qm1tCns