Suisse : deux morts et un blessé grave après une fusillade dans un café à Bâle

Les suspects, qui ont pris la fuite, restent introuvables. Deux hommes armés ont tué deux personnes et gravement blessé une troisième dans un café de Bâle, dans le nord-ouest de la Suisse. Vers 20h15, jeudi 10 mars, les "deux hommes sont entrés dans le Café 56 et ont ouvert le feu à plusieurs reprises. Deux des clients ont été tués. Un autre est dans un état critique", a détaillé le parquet de Bâle, sans divulguer d'informations sur les suspects et leurs motivations. Les victimes n'ont pas encore été identifiées.

Un établissement ordinaire

D'après les éléments dont disposent les enquêteurs, les deux hommes ont quitté le café en direction de l'une des gares ferroviaires de la ville de Bâle. La police a lancé un appel à toute personne pouvant disposer d'informations sur ces faits tragiques. "Le Café 56 n'a pas une mauvaise réputation", a indiqué un habitant du quartier au journal local Basler Zeitung. "C'était auparavant un établissement connu pour ses liens avec le monde de la drogue, mais depuis que le propriétaire a changé il y a plusieurs années, c'est un établissement ordinaire", a raconté un autre riverain.