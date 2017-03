Suède : des services publics visés par des envois de boîtes de harengs fermentés

"Une attaque puante." Jeudi 23 mars, plusieurs agences gouvernementales suédoises situées à Uddevalla, dans le sud du pays, ont découvert dans leurs boîtes aux lettres des conserves de harengs fermentés ouvertes.

Les boîtes de harengs ont été déposées dans les bureaux du service des impôts, de l'assurance sociale et de la police. "Il y avait aussi du liquide puant dans les étages des bâtiments, décrit le journal The Local (en anglais), l'odeur s'est répandue dans tous les bureaux." Aucun message ni menace n'a été transmis avec les boîtes, il s'agirait juste d'une "farce". Le hareng fermenté est une spécialité culinaire suédoise dont l'odeur est très forte.

"Il s'agit probablement d'une plaisanterie de la part de quelqu'un un peu éméché", a confié Leif Bäckström, un policier envoyé sur place. "Ou de quelqu'un qui est en colère contre les autorités. Le problème est que l'odeur a pénétré dans les murs et qu'il est très difficile de la faire partir", précise-t-il à L'Expressen (en suédois).

I survived the Surströmming challenge! Only smelled it though, didn't try. ;) pic.twitter.com/XMS8bQBrjk