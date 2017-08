EN IMAGES. Un an après le tremblement de terre, la ville italienne d'Amatrice peine à se relever

5 | 15

Après le séisme de L'Aquila, en 2009, les sinistrés avaient été relogés dans des quartiers neufs à la périphérie et le centre détruit a été quasiment abandonné. A Amatrice et dans les localités voisines, les autorités veulent rendre tout leur lustre aux centres-villes, au riche patrimoine culturel et historique. Ici, la fameuse Torre Civica.

FILIPPO MONTEFORTE / AFP