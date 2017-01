VIDEO. Un prix du design attribué à un abri pliable pour réfugiés

Un prix du design très politique. Le prix Beazley a été décerné, vendredi 27 janvier, à Londres, au concepteur d'un abri pliable et transportable pour réfugiés. Conçu par l'organisation suédoise Better Shelter, en collaboration avec le Haut Commissariat de l'ONU aux Réfugiés (HCR) et la fondation Ikea, cette structure modulable en plastique imperméable et recyclable, dont le toit est équipé de panneaux solaires, peut être montée en quatre heures par quatre personnes.

Seize mille exemplaires déjà livrés

Seize mille exemplaires ont déjà été livrés en Irak, à Djibouti, en Ethiopie, au Népal, en Grèce, en Macédoine et au Tchad. "Nous sommes ravis que ce genre de design soit récompensé, mais nous n'oublions pas qu'il s'agit d'une réponse à des besoins humanitaires en hausse du fait de la crise migratoire", a réagit Johan Karlsson, directeur opérationnel de Better Shelter.

Seul hic, des tests avait montré que ces abris étaient "facilement inflammables". De quoi amener la ville suisse de Zurich à renoncer, en décembre 2015, à héberger des demandeurs d'asile dans ces cabanes fournies par Ikea. La Fondation Ikea avait alors défendu ses structures, déjà utilisées dans de nombreux camps de réfugiés.