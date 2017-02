VIDEO. Plus de cinq jours à bord d'Aquarius, le navire de secours des migrants au large de la Libye

Le navire Aquarius, affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, vogue dans les eaux méditerranéennes depuis de nombreuses années maintenant. Les secouristes qui l'ont affrété sont à la recherche de migrants dans des bateaux de fortune au large de la Libye. Des journalistes de France 2 ont passé plusieurs jours sur le bateau avec les secouristes et de très nombreux rescapés.



125 migrants qui dérivaient dans un bateau pneumatique ont été sauvés ce jour de janvier en Méditerranée, des migrants qui avaient quitté la Libye douze heures auparavant, dans la nuit.

Les femmes racontent les violences sexuelles subies en Libye, les hommes, des moments de "galère" et de "torture"

Il faut alors éviter les mouvements de foule sur les bateaux de fortune, débarquer femmes et enfants en premier. Les rescapés racontent leurs aventures de plusieurs mois, plusieurs années pour certains, depuis qu'ils ont quitté leur pays, en Afrique subsaharienne pour la plupart. Parmi les femmes, certaines racontent avec douleur des violences sexuelles subies en Libye. Les hommes aussi racontent les moments de "galère" et de "torture".



Plus de 1 300 migrants ont été secourus mercredi 1er février au large de la Libye et au moins 100 autres ce jeudi 2, selon les gardes-côtes italiens et des ONG, à la veille du sommet européen de Malte où la question des migrants venus d'Afrique sera centrale. Avant les secours de ces derniers jours, les autorités italiennes ont enregistré l'arrivée de 4 480 personnes en janvier, tandis que plus de 220 sont mortes ou disparues en mer durant la même période, selon l'ONU.