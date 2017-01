VIDEO. Grèce : des centaines de réfugiés affrontent un froid glacial dans le camp de Moria

De fortes chutes de neige et un froid glacial touchent les camps de réfugiés où s'entassent des milliers de personnes sur l'île grecque de Lesbos. "Plus de 2 500 migrants vivent sous des tentes, sans eau chaude ni chauffage, y compris des enfants, des femmes et des personnes handicapées", a affirmé un responsable de l'ONG Médecins sans frontières.

Des températures inférieures à 0°C

C'est aussi le cas de "plus de 300 personnes" sur l'île de Samos, en mer Egée, plus au Sud, mais aussi à Kos, Leros et Chios. Cette vague de froid inhabituelle frappe toute la zone avec des températures inférieures à 0°C. Plus de 15 000 réfugiés et migrants vivent sur ces cinq îles proches des côtes turques en vertu du pacte liant l'Union européenne à la Turquie.

Cette vague de froid qui touche l'Europe a déjà fait au moins 65 morts, selon un dernier bilan publié mercredi 11 janvier.