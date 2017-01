Un artiste accroche la photo géante du naufrage d'une barque de migrants au bord de la Seine à Paris

Pour réaliser sa bâche, Pierre Delavie a repris la photo d'un garde-côte italien réalisée en mai 2016. "Je suis très touché par ce qui se passe en Méditerranée. J'ai vu cette photo à l'époque, je l'ai découpée et gardée avec moi", explique l'artiste à Mashable.

Chilling photo sequence: Migrant/refugee boat flips over off Libya coast, most rescued by Italian Navy. Least 7 dead pic.twitter.com/xRFUqJiGT1