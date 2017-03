RECIT FRANCEINFO. "Et les Français, on les aide ?" Comment l'accueil des migrants de Calais a divisé un village du Vaucluse

A Grambois, nombreux sont les habitants à n'avoir jamais aperçu les Erythréens au cours de ces quatre mois. Le 3 novembre, l'arrivée du car s'est faite en toute discrétion, avant le lever du soleil, à 5h30, dans cette colonie isolée à trois kilomètres du bourg. Un petit comité s'est chargé de souhaiter la bienvenue aux arrivants, de leur offrir un petit-déjeuner et de les orienter vers leurs chambres ou l'équipe médicale. "Les jeunes étaient perdus, il a fallu que j'aille chercher une carte de la France pour leur montrer où ils se trouvaient", raconte l'une des médecins, Ariane Junca. "Ils nous demandaient : 'Where is UK?' Je devais bien leur répondre que le Royaume-Uni n'était pas tout à fait à côté", glisse, avec une mine désolée, Jean-Pierre Cendron, un conseiller municipal.

Avant de quitter Calais pour rejoindre l'un des 73 centres d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés, "on nous avait promis qu'on irait bientôt en Angleterre", affirme Zeraiy*, un migrant de 17 ans. "C'est mon but, car j'y ai mon oncle, ma seule famille en Europe, qui pourrait me loger et me scolariser, explique-t-il. J'avais entamé des démarches à Calais, il a fallu tout refaire ici. Finalement, le Royaume-Uni m'a refusé et n'a pas tenu sa promesse de nous accueillir. Je ne comprends pas pourquoi, je suis bouleversé."

Sur les 50 jeunes accueillis à Grambois, seuls 10 ont vu leur dossier être accepté, en décembre, à l'issue des entretiens menés dans le centre par des fonctionnaires britanniques. Les heureux élus vivent désormais outre-Manche. Pour les 40 autres, l'eldorado s'est éloigné. Des recours ont été déposés, restant à ce jour sans réponse. Un nouveau coup dur sur le chemin de l'exil de l'Erythrée, cette dictature où le service militaire peut durer vingt ans, selon Amnesty International. "J'ai fui par l'Ethiopie, le Soudan et la Libye, confie Wedimariam*, 17 ans. Cela m'a pris plusieurs années. En route, j'étais seul, sans protection, j'ai connu la torture, la prison."