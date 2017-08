RECIT. Comment la croisade des militants anti-migrants du "C-Star" a tourné au naufrage

aptures d'écran de messages et photos publiés sur Twitter par les membres de la mission "Defend Europe", en juillet et août 2017

La première campagne de financement participatif de "Defend Europe" pour son opération anti-migrants suscite des centaines de réactions outrées. Au point que la société de paiement en ligne PayPal suspend le compte des identitaires. Ils parviennent tout de même à récolter environ 70 000 euros – assez pour louer un bateau, mais pas pour payer un équipage, du matériel, des vivres et du carburant pour une expédition dont la durée n'est pas précisée. Ils se rapprochent alors de WeSearchr, une plateforme de financement participatif lancée par Chuck Johnson, ancien du site d'extrême droite américain Breitbart. Leur appel aux dons, notamment relayé par un ancien leader du Ku Klux Klan, David Duke, a déjà permis de récolter plus de 200 000 dollars (environ 170 300 euros).

Début juillet, "Defend Europe" trouve son navire. Anciennement baptisé Suunta, il a servi d'"arsenal flottant" dans le golfe d'Aden pendant plusieurs années. Cette propriété de la société Marine Global Services LTD livrait des armes à des compagnies de sécurité privées chargées de protéger les navires de commerce contre les pirates. A présent, il se nomme C-Star et arbore le pavillon de la Mongolie, un pays qui n'a même pas d'accès à la mer. Le voilà désormais bardé de grandes banderoles. A tribord, un message aux accents humanistes : "Stop au trafic d'êtres humains". A babord, un slogan anti-migrants, inspiré de la politique lancée en 2014 par l'Australie, que les identitaires souhaitent voir appliquée en Europe : "No Way : vous ne ferez pas de l'Europe votre foyer".

Nous voulons que la politique australienne du « NO WAY » soit appliquée en Europe !#DefendEurope



Soutenez-nous: https://t.co/IFsRY9uHSz pic.twitter.com/XN2Tbqvefr — Defend Europe (@DefendEuropeID) August 6, 2017

L'armateur du bateau a lui aussi un passé remarquable. Le patron de Marine Global Services LTD, le Suédois Sven Tomas Egerstrom, a été condamné en 2002 à deux ans et demi de prison pour fraude, selon une enquête de l'ONG antifasciste britannique HOPE not hate. Informé de l'objectif des militants d'extrême droite, il affirme à HOPE not hate que la "politique" n'a rien à faire dans une "relation commerciale" et que si "le navire est impliqué dans des activités illégales, [il] espère que les autorités s'en chargeront". Or, forcer un bateau croisant dans les eaux internationales à gagner les eaux d'un pays – comme "Defend Europe" prétend le faire en repoussant les canots des migrants vers les côtes africaines – est illégal. En outre, "porter assistance à une personne en danger en mer est une obligation légale" pour tout capitaine de navire, rappelle Corinne Torre à franceinfo. Avant même son départ, la mission du C-Star semble donc compromise. A moins d'enfreindre la loi.

En plus du navire, Sven Tomas Egerstrom fournit aussi l'équipage qui doit permettre au C-Star de naviguer. Le bateau quitte donc Djibouti le 7 juillet, sans que l'on sache précisément qui se trouve à bord – et c'est bien l'une des zones d'ombre de cette étrange odyssée. Selon HOPE not hate, qui suit le navire à la trace, le C-Star a d'ailleurs été immobilisé par les autorités égyptiennes avant de passer le canal de Suez, car "le capitaine a été incapable de fournir une liste satisfaisante des membres d’équipage". Relâché après cinq jours, le C-Star annonce être arrivé en Méditerranée le 22 juillet et dénonce "les mensonges des groupes gauchistes (…) et les efforts des ONG, de l'élite multiculturelle et des mondialistes" qui "font tout pour empêcher notre bateau d'atteindre la côte libyenne".