VIDEO. La Serbie, cul-de-sac des migrants en route pour l'Europe

La frontière serbo-hongroise est devenue l'une des plus militarisées d'Europe, truffée de miradors, de barbelés et de caméras de surveillance et constamment longée par des patrouilles de police. La Hongrie est en effet une porte d'entrée dans l'Union européenne privilégiée par de nombreux migrants venus notamment du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord.

Dix migrants autorisés à passer chaque jour

Nous avons rencontré Abdelmalek, bloqué depuis trois mois à cette frontière, subissant la neige, le froid et la faim. Il nous dit être libyen et a déjà tenté à trois reprises d'entrer en Hongrie. Seuls dix migrants par jour sont autorisés à franchir la frontière et à pénétrer ainsi dans l'UE. A Belgrade, également, la situation est particulièrement délicate depuis l'annonce de la fermeture des frontières européennes début 2016. Des milliers de migrants y errent, attendant éventuellement une opportunité pour pouvoir continuer leur route.

