Le navire "anti-migrants" affrété par les Identitaires immobilisé à Chypre

Les autorités chypriotes turques ont immobilisé, mercredi 26 juillet, le C-Star, ce navire affrété par des militants identitaires pour empêcher les migrants en Méditerranée d'accoster en Europe.

Le capitaine du navire et son second ont été interpellés au port chypriote turc de Famagouste, dans l'est de l'île méditerranéenne, a rapporté le journal local Kibris Postasi. D'après le titre de presse, qui ne donne que peux d'informations, les deux hommes sont soupçonnés de détenir de "faux documents".

76 000 euros récoltés auprès des militants d'extrême droite

Ce bateau a été affrété par le réseau Génération identitaire - et en particulier par ses antennes française, italienne et allemande - dans le cadre d'une "opération" baptisée "Defend Europe (Défendons l'Europe, en français)". Grâce à une collecte de fonds sur internet, les militants d'extrême droite ont récolté plus de 76 000 euros pour louer le C-Star et son équipage, parti de Djibouti début juin.