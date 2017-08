Le bateau d'une ONG envoyé à la rescousse du navire anti-migrants "C-Star"

Ironie du sort. Vendredi 11 août, le navire de sauvetage de migrants de l'ONG Sea-Eye a été envoyé porter secours au bateau C-Star, affrété par des militants identitaires pour repousser les canots des migrants vers les côtes africaines.

Sur les réseaux sociaux, l'ONG a annoncé qu'elle venait à la rescousse du C-Star, coincé depuis plusieurs jours au large des côtes tunisiennes. Un signal de détresse provenant de l'équipage d'identitaires a été reçu par le Centre italien de coordination de sauvetage maritime, situé à Rome, qui a demandé au navire de Sea-Eye se trouvant à proximité d’intervenir, précise le message Facebook de l'organisation. Le C-Star "ne peut plus manoeuvrer" et a "besoin d’aide", est-il aussi précisé.

Un "problème technique mineur"

De son côté, la mission "Defend Europe", qui a affrété le C-Star, a expliqué sur Twitter vendredi avoir rencontré un "problème technique mineur" durant la nuit précédente. Le "moteur principal a été arrêté", précisent les militants, afin de pouvoir "entrer dans la zone de recherche et sauvetage (zone SAR) et de naviguer plus près des autres navires". La mission confirme avoir envoyé un message de détresse et annonçait en début d'après-midi vendredi que le problème était "sur le point d'être réglé", sans donner plus d'informations.