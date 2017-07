"Je ne peux plus supporter ça" : le maire de Grande-Synthe interpelle Macron sur la situation des enfants de migrants

"Jour après jour, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent dans ma ville." Damien Carême, le maire EELV de Grande-Synthe (Pas-de-Calais), a interpellé le chef de l'Etat, mardi 11 juillet, sur les conditions de vie des migrants établis sur sa commune. Pour ça, l'édile a publié une série de photos adressées à Emmanuel Macron : elles montrent de très jeunes enfants allongés à même le sol, dans un camp de fortune.

1/3 @EmmanuelMacron Ceci est une photo d'un enfant réfugié sur ma commune. C'est inhumain ! Je ne le supporte plus pic.twitter.com/x2mTro3OJ7 — Damien CAREME (@DamienCAREME) 11 juillet 2017

2/3 @EmmanuelMacron Une seconde photo d'un autre enfant ! Il y a extrême urgence. Vous ne pouvez rester insensible pic.twitter.com/WYdhDqose8 — Damien CAREME (@DamienCAREME) 11 juillet 2017

1/3 @EmmanuelMacron Ceci est une photo d'un enfant réfugié sur ma commune. C'est inhumain ! Je ne le supporte plus pic.twitter.com/x2mTro3OJ7 — Damien CAREME (@DamienCAREME) 11 juillet 2017

Les clichés de ces deux enfants, âgés de 3 et 8 ans, ont été prises par leur parents et transmise à l'ONG britannique Help4Refugees. L'organisation les a publiées sur Facebook et France 24, au début du mois de juillet pour dénoncer la situation "inhumaine" des réfugiés dans ce camp.

Des familles "qui se brossent les dents dans l'eau du lac"

Environ 350 personnes vivent sur place. Parmi eux, l'édile dénombre environ 30 à 40 enfants. "Il y a des bébés, des mamans, des papas, qui dorment dehors et qui se brossent les dents dans l'eau du lac. Je ne peux plus supporter ça", s'emporte Damien Carême auprès de franceinfo. En avril, le camp humanitaire de la Linière qui accueillait 1 400 migrants sur la commune, a été détruit par un incendie. Il n'a pas été reconstruit.

"J'ai décidé d'interpeller Emmanuel Macron sur Twitter, parce que le gouvernement est aux fonctions depuis un certain temps et que les choses ne vont pas assez vite", explique-t-il, juste après l'annonce du plan d'action du gouvernement sur l'accès au droit d'asile. "Lors de cette déclaration du Premier ministre, je n'ai rien entendu sur l'accueil humanitaire d'urgence", continue le maire de Grande-Synthe.

On nous parle de places d'hébergements pour les demandeurs d'asile, mais ça ne concerne pas les personnes que nous avons ici ! Ils ne sont pas venus pour demander l'asile mais pour passer en Angleterre ! Damien Carême, maire de Grande-Synthe à franceinfo

"Je crains que rien ne change"

A plusieurs reprises, l'édile a alerté l'exécutif sur la situation des migrants sur sa commune. Dernier fait en date : une lettre ouverte publiée sur son site où il réclame l'ouverture de centres d'hébergement dans le Pas-de-Calais. "Le gouvernement a choisi délibérément de tracer une frontière invisible, une ligne de démarcation organisant d'un côté la prise en charge des réfugiés via les Centres d'Accueil et d'Orientation (CAO) et laissant à l'abandon de l'autre côté, sur le littoral des Hauts-de-France, à la fois les migrants et les collectivités", y écrit-il.

Mardi, Damien Carême a été reçu par Jacqueline Gourault, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Un hasard du calendrier, le rendez-vous étant prévu depuis plusieurs semaines. "J'aurais aimé être reçu directement par Gérard Collomb, mais c'était déjà une bonne chose, explique l'élu. Je lui ai montré les photos et elle m'a entendu. Elle m'a expliqué qu'elle allait faire remonter l'information. Mais encore une fois, je crains que rien ne change."