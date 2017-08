Italie : une photo de Magic Johnson et Samuel L. Jackson, pris pour des migrants dépensiers, crée l'indignation

Ils sont tous les deux des stars internationales, mais n'ont pas été reconnus par tous. Le basketteur Magic Johnson et l'acteur Samuel L. Jackson ont été pris pour des migrants sur une photo de leurs vacances en Italie, a raconté La Repubblica (en italien), dimanche 20 août.

Un journaliste italien à la source de la méprise

Le cliché, où les deux icônes afro-américaines posent sur un banc avec des sacs de vêtements à leurs pieds, a provoqué une vague de commentaires furieux, accusant ces supposés migrants de profiter de l'aide humanitaire distribuée par l'Italie.

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 16 août 2017

Toute la méprise est partie d'un premier détournement de la photo posté sur Facebook par le journaliste et écrivain italien Luca Bottura. "L'argent de Bodrini à Forte dei Marmi leur sert à faire du shopping chez Prada avec nos 35 euros. Partagez cette photo si vous êtes choqués", a-t-il rajouté en lettres blanches sur la photo. Le texte fait référence à la politique migratoire de la présidente de la chambre des députés italienne, qui suscité les critiques dans le pays. Le poste a été partagé près de 2 000 fois.

Il affirme avoir voulu mener une expérience sociologique

Dans un nouveau post, dimanche, le journaliste s'est justifié en expliquant qu'il avait posté cette photo dans le but de faire une expérience sociologique. "L'autre soir, j'ai posté ce meme. Il a été partagé des milliers de fois et 40% des personnes qui l'ont fait ont compris la provocation. 30% l'ont fait parce qu'ils étaient indignés, et 20% pense que c'était un détournement raciste et que je n'ai pas reconnu Samuel Jackson et Earvin Magic Johnson", écrit-il.