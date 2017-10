INFO FRANCE BLEU AZUR. Alpes-Maritimes : six migrants blessés dont deux grièvement dans une opération de police

Six migrants ont été blessés dont deux grièvement dans une opération de la police aux frontières des Alpes-Maritimes, à Roquebrune-Cap-Martin, dans les Alpes-Maritimes, dans la nuit de mardi 24 à mercredi 25 octobre, révèle France Bleu Azur.

Selon leurs informations, un soldat de la force Sentinelle a glissé durant l'opération, avant de mener les interpellations, se blessant légèrement à la hanche. Le bruit de sa chute a créé un mouvement de panique.

Une chute de deux à quatre mètres de hauteur

Effrayés, une dizaine de migrants ont pris la fuite. À la sortie du tunnel de la Coupière, dans le sens Italie-France, plusieurs migrants ont alors sauté, en contrebas de l'autoroute, dans une canalisation en béton qui draine les eaux usées et les eaux de pluie. France Bleu Azur estime la chute entre deux et quatre mètres de hauteur. Les migrants sont hospitalisés à Nice et Menton.

L'opération était menée conjointement avec des militaires, contre des passeurs. Depuis une quinzaine de jours, ils déposent une centaine de migrants chaque semaine dans ce secteur, près de l'autoroute A8.