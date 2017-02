Espagne : 160 000 manifestants à Barcelone pour réclamer l'accueil des réfugiés

Cent soixante mille manifestants se sont rassemblés samedi 18 février à Barcelone, selon une estimation de la police municipale. Ils réclamaient que l'Espagne accueille "dès maintenant" des milliers de réfugiés, comme elle s'y était engagée en 2015. La maire de gauche de la ville, Ada Colau, avait appelé les manifestants à "emplir les rues" pour cette marche intitulée "nous voulons accueillir". Ils étaient nombreux à porter la pancarte "plus d'excuses, accueillons maintenant" le long de la Via Laietana, l'avenue traversant la vieille ville jusqu'au port. La manifestation s'est terminée symboliquement au bord de la Méditerranée, où plus de 5 000 migrants ont péri en 2016.

Seuls 1 000 migrants accueillis

En vertu de ses engagements envers l'Union européenne, l'Espagne devait recevoir quelque 16 000 candidats à l'asile déjà admis dans d'autres pays, à partir de 2015. Barcelone avait présenté dès le mois d'août 2015 un plan pour accueillir des réfugiés en provenance de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan ou d'Erythrée. Mais seuls 1 100 migrants sont arrivés jusqu'à présent.

La présidente de la députation provinciale de Barcelone, Mercè Conesa, a jugé mercredi 15 février qu'il était "honteux" que l'Espagne n'ait pas respecté sa promesse. Aux côtés de maires de villes de Catalogne, elle a demandé que la Commission européenne "commence à sanctionner de façon sévère" les pays ne respectant pas leur engagement en la matière.